Governo federal estuda auxílio emergencial de R$ 250 por 4 meses

O governo federal estuda uma nova rodada do auxílio emergencial com quatro parcelas de R$ 250, segundo relatos de integrantes do governo e das cúpulas das duas casas do Congresso.

No entanto, a equipe econômica defende um valor decrescente, que comece com R$ 250 e passe para R$ 200. O novo auxílio deve ser pago à metade do número de beneficiados do anterior.

Para a equipe econômica, a nova ajuda deve funcionar como uma “PEC de guerra”, para todos os momentos de excepcionalidade no país, estados e municípios. O projeto de lei deve constar da proposta de emenda à Constituição (PEC) do pacto federal, no Senado, em cláusula de calamidade.