Prefeitura prorroga emissão de taxas mobiliárias e ISS para autônomos

Em razão do estado de calamidade provocado pela pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Guarulhos prorrogou a emissão dos tributos fixos municipais, que a partir de agora estão programados para ocorrer no fim do mês de abril com vencimentos previstos para 30/06 (primeira parcela) e 30/08 (segunda parcela).

Os tributos são as taxas de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento – TFILF, Fiscalização de Publicidade – TFP, Licença para Ocupação de Solo – TLOS e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN para autônomos.

É importante que os contribuintes acompanhem o Diário Oficial do município para ficar por dentro de todas as medidas tomadas pela Prefeitura. Além disso, é possível consultar e emitir a 2ª via (versão on-line) de tributos por meio do link fazenda.guarulhos.sp.gov.br.