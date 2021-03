Fácil suspende atendimento presencial a partir de sábado

Os atendimentos presenciais da Rede Fácil estarão suspensos a partir deste sábado (6), já que Guarulhos está novamente na fase vermelha do Plano São Paulo. As equipes da Prefeitura estão entrando em contato com os munícipes que já têm horário agendado e informando sobre o cancelamento. Estas pessoas terão prioridade na agenda assim que for possível retornar com os atendimentos presenciais, já que nem todos os serviços podem ser realizados online.

Neste momento, a população poderá entrar em contato com as equipes de atendimento pelos meios disponibilizados durante a quarentena: telefone (11) 2475-8651 ou e-mail [email protected].

Serviços disponíveis online

Para facilitar o acesso do munícipe a diversos serviços, confira a seguir um passo a passo de como ter acesso aos serviços mais solicitados de forma online.

Certidão de uso de solo online

Clicar na aba Serviços e em seguida em Certidão de uso de solo. É necessário realizar um cadastro, com login e senha, depois clicar no ícone certidão de uso do solo e em seguida em uso do solo. O portal irá solicitar que você preencha um formulário para gerar a taxa e acompanhar pelo próprio sistema a emissão da certidão.

Segunda via de IPTU, atualização de parcelas em atraso do IPTU do exercício vigente, segunda via de parcelas de acordos vigentes e atualização de parcelas vencidas de acordos vigentes

Clicar na aba Serviços e em seguida em IPTU, no qual você deverá optar pela opção Via do IPTU e digitar o número da inscrição cadastral. O portal lhe dará opções; basta escolher a que você estava buscando e imprimir.

Segunda via de ISS e taxas

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Via de Tributos Online e Segunda Via de Tributos. Então você deve selecionar o tipo de inscrição e digitar o número da inscrição cadastral. Selecione parcela ou recibo e imprima.

Imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI)

Clicar na aba Serviços e em seguida em ITBI Online e preencher os campos indicados com base no documento da transação e emitir. Caso haja dúvidas, acessar o Manual Básico do ITBI, também disponível no site.

Certidão de valor venal (apenas do exercício corrente)

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Segunda Via de Tributos Online, Certidões e Certidão de Valor Venal. Em seguida é necessário digitar o número da inscrição cadastral e selecionar Certidão de Valor Venal Terreno ou Prédio e, em seguida, emitir.

Certidão de cadastramento imobiliário (somente imóvel com uma testada)

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Segunda Via de Tributos Online, Certidões e selecionar Certidão de Cadastramento Imobiliário. Digitar o número da inscrição cadastral imobiliária e imprimir.

Certidão de inscrição mobiliária

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Segunda Via de Tributos Online, Certidões, selecionar Certidão de Inscrição e digitar o número da inscrição.

Boleto online para pagamento à vista de ISSQN construção civil por m²

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, buscar por Boleto Online para Pagamento à Vista de ISSQN Construção Civil por m², entrar em Cálculo do ISSQN Construção Civil m² Espontâneo e selecionar Cálculo do Imposto pela Área da Obra em Metros Quadrados. Preencher os dados solicitados, principalmente os campos de preenchimento obrigatório, e clicar em calcular e emitir.

Pagamento à vista de débitos inscritos em dívida ativa

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Segunda Via de Tributos Online, Pagamento à Vista de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, selecionar o tipo de inscrição e digitar o número da inscrição/cadastro. Selecionar o recibo que deseja efetuar o pagamento e clicar em emitir.

Emissão de demonstrativo de débitos

Clicar na aba Serviços e em seguida em Serviços para Cidadão e Empresas, Segunda Via de Tributos Online, Extrato de Débitos, digitar o número da inscrição cadastral e imprimir.