Projeto financiado pela Lei Aldir Blanc cria podcast para manter a interatividade com o público

Nesta sexta-feira (12), às 13h, a banda Carbônica lança o CarbôniCast, programa em áudio com três edições em formato de podcast e com 30 minutos de duração cada. Os episódios vão ao ar pelo canal oficial da banda no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/carbonicarock, e no Spotify (https://open.spotify.com/artist/3RgLptNiTAzyBpemDG9MoZ?si=wdyxsIy9SGGGIIdaLMFDHg). O CarbôniCast é um dos 131 projetos aprovados pelo FunCultura, realizado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

O podcast da Carbônica é uma forma diferenciada que os músicos da banda encontraram para se manter em contato com seu público, dividir novidades e informações sobre outros artistas da música de Guarulhos em uma experiência imersiva.

Com isso, a banda quer compartilhar a história e as obras de artistas da cidade, fazendo com que o ouvinte tenha acesso ao trabalho dos músicos e compositores locais, além de resgatar a memória dos artistas que ajudaram a escrever uma trajetória, cujos valores culturais são de grande importância para a história cultural de Guarulhos.

Sobre a banda Carbônica

Formada em Guarulhos em 2010, a banda de rock Carbônica possui ritmo efervescente e explosivo, cantado em português. Em sua trajetória, coleciona mais de 300 shows realizados no país, entregando ao público uma sonoridade pulsante, com riffs que vão do disco-punk ao post-garage e letras provocadoras.

O Carbônica está trabalhando na sua quinta compilação, um álbum intitulado Apartamento 41, com oito faixas compostas durante o período de isolamento social e que retratam as reflexões, angústias, sabores e dissabores de viver em uma grande cidade.

Em 2019 lançou o álbum Carbônica, com grande show no Sesc Guarulhos, ocasião em que a banda convidou Érika Martins e Gabriel Thomaz, do grupo Autoramas, para um set especial.

Para saber mais sobre a banda acesse https://www.facebook.com/CarbonicaOficial.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

CarbôniCast

Data: sexta-feira, 12 de março

Horário: 13h

Podcast transmitido pelo YouTube (https://www.youtube.com/carbonicarock) e Spotif