Webinário Abril Literário incentiva a leitura e a democratização do livro

Teve início na manhã desta sexta-feira (9) o webinário Abril Literário Virtual 2021 – Literalmente Isso…, evento que reúne autores e convidados para um bate-papo sobre literatura infantil, poesias, parlendas, entre outras conversas literárias. Realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Cultura e Escola 360, a iniciativa se estenderá ao longo deste mês e tem por objetivo oferecer intensa programação de atividades e discussões acerca da democratização do livro e da leitura.

A diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), Solange Turgante, mediou a mesa de abertura, que contou com as presenças do prefeito Guti, do secretário de Educação, Paulo Matheus, da subsecretária de Educação, Fábia Costa, e do diretor de Cultura, Cesar Samsoniuk.

“O papel da escola e o modo como nos constituímos como escritores vai definir o hábito de leitura das futuras gerações, por isso, o fomento ao acesso à leitura e ao livro a todos os cidadãos guarulhenses é de grande importância”, explicou Solange na abertura do evento. O webinário reúne ainda professores, gestores e profissionais das escolas da rede municipal, entidades parceiras, rede estadual e particular.

O primeiro autor a ser entrevistado foi o prefeito Guti, que falou sobre os sentimentos que inspiraram a criação do livro infantil Salve o Anjinho da Guarda. “Eu queria escrever para poder chegar ao coração das crianças, para colocar sentimentos bacanas para fora e conversar com elas de forma lúdica sobre a importância de expressarem suas ideias e pensamentos. Isso é algo enriquecedor, o nascimento de um livro é sempre extraordinário”, comentou o prefeito. Guti contou ainda que os recursos alcançados com a venda do livro serão revertidos ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.

O secretário de Educação, Paulo Matheus, enfatizou a importância do estímulo à leitura, sobretudo nesse momento de pandemia. “O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura começa na escola e é levado vida afora. É importante para as crianças nos primeiros anos de escolarização serem estimuladas com as histórias e atividades de leitura, para que elas possam extrapolar o aprendizado e compreender o mundo de forma mais sensível e humana”.

O Abril Literário Virtual 2021 – Literalmente Isso… acontece ao longo do mês de abril com uma proposta de estimular a criatividade, a imaginação, o conhecimento e o entretenimento e está aberto a toda a comunidade. A programação envolve as escolas municipais, instituições parceiras, CEUs, Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), Centro Municipal de Educação Ambiental Chico Mendes, Centro Municipal de Educação Júlio Fracalanza e bibliotecas de Guarulhos.

O webinário pode ser acompanhado em tempo real pelo canal do Portal da Educação da Secretaria de Educação no YouTube, no link https://www.youtube.com/c/PortalSEInforme.