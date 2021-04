Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com exceção de Santa Branca, receberão nesta terça-feira (13) uma nova remessa de vacinas contra à covid-19, com 47.260 imunizantes Coronavac para aplicação de segunda dose em idosos, sendo 29.670 para idosos de 70 e 71 anos e 17.590 para idosos de 69 anos. Guarulhos deve receber 21.180 doses.

Com o novo lote, a região chega à marca de 493.143 vacinas recebidas desde o dia 20 de janeiro.