Guarulhos começa a vacinar idosos de 67+ contra a covid-19 nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (13) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos começarão a vacinar contra a covid-19 os idosos de 67 anos ou mais que já efetuaram o cadastro no site da Prefeitura (https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/cadastro-de-vacinacao). A medida tem por objetivo facilitar o acesso à vacina de forma organizada e sem aglomerações, uma vez que além de imunizar contra o coronavírus, incluindo as primeiras e segundas doses, as UBS também iniciaram nesta segunda-feira (12) a vacinação de cinco grupos contra a gripe.

Por isso, é importante que as pessoas evitem chegar antes do horário agendado nas unidades. Outra informação relevante é que a vacina contra o coronavírus e a da gripe (influenza) não podem ser administradas simultaneamente. Ou seja, as pessoas que integram as faixas etárias já contempladas para a vacinação contra a Covid-19 deverão aguardar o intervalo mínimo de 14 dias após a segunda dose desta para poder se vacinar contra a gripe, devendo comparecer aos postos munidos de carteirinha de vacinação e documento com foto.

Para as pessoas que não têm condições de efetuar o cadastro online a Prefeitura também disponibilizou a Central GRU Vacina, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, através do telefone (11) 4968-8870. Vale destacar que mesmo quem preencheu os dados no site estadual Vacina Já precisa se cadastrar em Guarulhos para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A Secretaria da Saúde alerta que é importante também informar o CEP correto para que a pessoa seja direcionada à UBS mais próxima da residência, bem como um número de telefone válido, porque é através dele que as equipes de saúde farão a convocação. De acordo com os dados provisórios e sujeitos a alterações extraídos do Sistema Vacivida, Guarulhos já imunizou até as 13h desta segunda-feira um total de 133.077 pessoas contra a Covid-19, sendo 94.852 de primeiras doses e 38.225 da segunda aplicação.