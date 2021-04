Orquestras de Guarulhos estreiam atividade digital para aprimorar a técnica dos instrumentistas

Nos próximos dias 22 de abril e 5 de maio, às 18h, a Prefeitura de Guarulhos apresenta o Com Foco, em Casa!, atividade digital que envolve os instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica e da Orquestra Jovem para potencializar e aprimorar sua performance enquanto estão longe dos palcos. Em formato de bate-papo e masterclass, aulas abertas sobre os mais variados instrumentos, os encontros são transmitidos pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube e no Facebook.

Iniciativas das secretarias de Educação e Cultura, Com Foco, em Casa! é uma atividade relacionada aos aspectos de formação dos instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica, que têm forte atuação junto ao ensino de música para alunos da rede municipal no programa Saberes em Casa, e dos músicos da Orquestra Jovem, que não podem prescindir de estudos sistemáticos para aprimorar sua técnica. A iniciativa objetiva, sobretudo, amparar os instrumentistas ao longo desse período de distanciamento social.

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, regente das orquestras, a expectativa é que os músicos se mantenham preparados e sempre alinhados com seus instrumentos, prontos para desenvolver sua performance de forma adequada.

“A interrupção das atividades digitais das orquestras de Guarulhos nesse período da fase emergencial da pandemia de Covid-19, decretada pelo Governo do Estado, surpreendeu os instrumentistas, mas não pegou a equipe desprevenida. Os músicos, regentes e compositores já estão trabalhando intensamente em atividades que possam continuar sendo oferecidas de modo remoto, garantindo a segurança e o entretenimento de todos”, comemora Patarra.

Flauta

Para participar da masterclass de flauta no dia 22 de abril, às 18h, os músicos interessados em apresentar peças para esse instrumento devem se inscrever até o dia 18 de abril pelo endereço https://tinyurl.com/comfocoemcasa. No ato da inscrição é necessário o envio de currículo, nome da peça a ser executada e gravação para a masterclass, com a duração de 30 minutos.

O resultado com o nome dos cinco participantes, selecionados a partir de critérios como diversidade, momentos técnicos, repertório escolhido, entre outros, será divulgado no dia 19.

A masterclass conta com a participação do flautista Renan Dias Mendes como convidado, que se junta aos flautistas da Gru Sinfônica Júlia Pedron e Jonatas Monteiro.

Violino

Já para o dia 5 de maio, às 18h, a masterclass de violino estará com inscrições abertas entre os dias 19 e 29 de abril. Os músicos interessados em participar devem se inscrever no endereço https://tinyurl.com/comfocoemcasa e o resultado com o nome dos cinco participantes será divulgado em 20 de abril. Da mesma forma que para flauta, no ato da inscrição para violino é necessário o envio de currículo e nome da peça a ser executada. O envio de gravação para a masterclass é opcional.

Durante o bate-papo, o violinista convidado Rommel Fernandes se junta aos violistas da Gru Sinfônica Renan Vitoriano, Samuel Mello, Tiago Graziano e David França.

Serviço

Com Foco, em Casa!

Flauta

Data: quarta-feira, 22 de abril

Horário: 18h

Violino

Data: quarta-feira, 5 de maio

Horário: 18h

Eventos virtuais transmitidos pelas redes sociais:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/