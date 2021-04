‘Show Tambolé’ estreia neste sábado no YouTube

Neste sábado (17), às 17h, estreia o show Tambolé, do músico e arte-educador Kaique Falabella, natural de Guarulhos. O show, patrocinado pelo FunCultura – Lei Aldir Blanc, a partir da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Guarulhos, será transmitido no canal do Youtube de Kaique.

A exibição faz parte do projeto Tambolé – Música de brincar, brincadeira de cantar, inicialmente planejado para acontecer presencialmente em escolas da rede municipal e outros espaços culturais da cidade. Devido às atuais circunstâncias impostas pela pandemia, porém, a proposta foi completamente adaptada para a realidade remota sem perder sua essência e potencial de estimular a criatividade e expressão artística de crianças, educadores, brincantes, pais e demais interessados no fazer musical.

Para ampliar o impacto do projeto, serão promovidas, além das atividades previstas por Kaique Falabella para os meses de março, abril e maio, diversas ações em parceria com o Programa Escola 360 e com o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), ambos vinculados à Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos.

As atividades incluem oficinas pedagógicas, exibições do show Tambolé – Música de brincar, brincadeira de cantar, lives com temas variados, além de um curso online gratuito. Durante todo o projeto, o músico e compositor de Tambolé estará disponível para esclarecer dúvidas dos participantes e sugerir formas de trabalhar as canções com as crianças.

A primeira exibição do show Tambolé, viabilizado pela Lei, será no dia 17 de abril, sábado, às 17h, no canal do YouTube de Kaique Falabella. Além disso, graças às parcerias com a Secretaria de Educação de Guarulhos, haverá também uma segunda exibição no dia 26 de abril, segunda-feira, às 19h, pelo DOEP, especialmente para os profissionais da rede municipal e com participação ao vivo de Kaique Falabella para um debate com os participantes. O espetáculo será, ainda, disponibilizado nos canais do Programa Escola 360.

As demais atividades do projeto Todas serão divulgadas pelos parceiros do projeto e estarão detalhadas nas redes sociais do educador. www.facebook.com/falabella e www.instagram.com/kaiquetambole

O que: Estréia do Show Tambolé

Quando: dia 17 de abril, sábado, às 17h

Onde: Canal do Youtube do músico e educador Kaique Falabella.

Nas exibições, além de poder assistir ao show, interagir com o cenário e com a banda, o público também poderá enviar perguntas e conversar com Kaique sobre as músicas do disco.