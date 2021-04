Missas presenciais retornarão a partir de sábado em Guarulhos

O bispo de Guarulhos, dom Edmilson Caetano, publicou um decreto nesta quinta-feira (22), liberando o retorno das missas presenciais em Guarulhos a partir deste sábado (24) nas paróquias da cidade.

Segundo o texto, o retorno obrigatório das celebrações litúrgicas acontecerá a partir de 01 de maio, em todas as comunidades, das diversas paróquias da Diocese de Guarulhos. Além disso, ele determinou que se mantenha a transmissão (pelas redes sociais), ao menos de uma missa dominical, em cada paróquia.

As igrejas deverão observar os protocolos de segurança como a capacidade máxima de 25% da ocupação dos espaços; o toque de recolher após às 20h; aferição da temperatura de todos os fiéis, sendo permitida a entrada de pessoas com temperatura inferior a 37,5º C; uso de álcool-gel; tapetes com solução sanitária; e o uso de máscaras.