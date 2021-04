Alunos do Teatro Escola 360 participam de workshop virtual sobre jogos teatrais

Na última sexta-feira (23) alunos do Projeto Teatro Escola 360 dos CEUs de Guarulhos participaram de workshop virtual de jogos teatrais, improvisações, brincadeiras e vivências teatrais com o ator Thiago Matos. A atividade integra um conjunto de ações do projeto que objetiva o exercício da cidadania por meio da ampliação do repertório cultural.

Durante o workshop Matos promoveu um bate-papo com os participantes com demonstrações de técnicas utilizadas nos jogos teatrais. Além do ensino das técnicas de interpretação e desenvolvimento pessoal, o funcionamento das aulas de teatro e a adaptação para o universo digital, o encontro teve como foco comunicação, memória, postura corporal, controle da timidez e outros benefícios que advêm do aumento da autoconfiança que essa técnica traz.

“Ministrar o workshop para estudantes de teatro é excelente porque eles conseguem interagir com a atividade de forma mais ativa”, observa Matos. O ator contou ainda que os cursos e oficinas de teatro fazem parte de sua trajetória formativa. “Foi assim que começou minha história, em um curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, como esse do projeto Teatro Escola 360”.

O workshop de jogos teatrais é parte da programação de Um Guarulhense Movido Pela Arte, projeto de Thiago Matos financiado com recursos federais da Lei Aldir Blanc por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (Funcultura).

Projeto Teatro Escola 360

O Projeto Teatro Escola 360 é uma iniciativa da Secretaria de Educação, por meio da Divisão Escola 360, que oferece gratuitamente aulas de teatro para crianças, jovens e adultos nos CEUs da cidade. O projeto teve início em 2018, no CEU Ponte Alta, e hoje está presente também nos CEUs Parque São Miguel, Ottawa-Uirapuru, Jardim Cumbica, Rosa de França, Continental e Vila São Rafael.

Para além da formação de atores, o curso proporciona integração, criatividade, coordenação, memorização e vocabulário por meio de técnicas das artes cênicas, ampliando a consciência do mundo, do outro e de si mesmo para melhor refletir sobre qual é o papel do ser humano no planeta.

Para o especialista de artes da rede municipal, Fabio Vianna, a arte está dentro de cada um. “Compartilhar essa ideia com os demais participantes do workshop foi maravilhoso, pois começamos a pensar na verdadeira função da arte que difere da fama e do entretenimento e que está enraizada na alma de cada ser humano”. Ao lado dos professores especialistas Thaiz Sant’Ana e Ricardo Escobar, Fábio também é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto Teatro Escola 360 nos CEUs de Guarulhos.

“Toda a experiência e troca com o outro me torna um ser melhor. Acredito que nossos alunos atores também puderam aprender a verdadeira essência do que é o teatro e da transformação que ele causa em nossas vidas”, enfatizou Thaiz, inspirada na atriz Cacilda Becker.

Já Ricardo enfatizou a importância do workshop de jogos teatrais para a formação dos alunos do projeto Teatro Escola 360. “Mais uma vez o teatro mostrou que está vivo, repleto de sonhos e esperança, evidente nos olhares atentos e surpresos de novidade de cada aluno, em cada fala, e tudo isso nos motiva e reforça que estamos no caminho certo”, comemorou o professor.

Projetos de artes do Programa Escola 360

Com a proposta de ser um agente de desenvolvimento social através da realização de atividades educacionais, culturais, esportivas, de lazer e sociais, o Programa Escola 360 apresenta os projetos de artes Criação 360, Teatro Escola 360 e Atelier Musical.

São cursos de diferentes linguagens artísticas: teatro, artes visuais e música oferecidos gratuitamente a crianças, jovens e adultos nos CEUs, que contam com professores especialistas da rede municipal de educação de Guarulhos.