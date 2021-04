Câmara Municipal aprova requerimento de Janete Pietá sobre processo de vacinação contra covid-19

Da Redação

A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, teve aprovado na Casa requerimento de informação 1154 de 2021, que solicita que o prefeito responda o motivo por que trabalhadores de cemitérios da cidade ainda não foram vacinados contra o coronavírus. Vereadora petista quer saber motivo de os funcionários de cemitérios ainda não terem sido imunizados contra o coronavírus



“Estou muito sensibilizada com os trabalhadores e os funcionários do serviço público e, principalmente, os funcionários dos cemitérios. Olhem as roupas dos funcionários do cemitério em São Paulo; olhem as roupas dos funcionários aqui dos cemitérios de Guarulhos. E eles não foram vacinados. Eles precisam ser vacinados! Em São Paulo já foi vacinado. Guti por que ainda não vacinou os funcionários dos cemitérios?”, explicou.