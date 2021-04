1ª Semana da Compostagem de Guarulhos começa segunda-feira

Tem início na próxima segunda-feira (3) a 1ª Semana da Compostagem de Guarulhos. O evento online realizado pela Prefeitura acontece até sexta-feira (7) e no sábado (8) será realizada atividade presencial das 9h às 13h, na praça Paschoal Thomeu (antiga praça IV Centenário), no Centro, mesmo espaço em que acontece a feira orgânica. Nos encontros os participantes vão aprender a destinar corretamente os resíduos orgânicos, a fazer compostagem e adubo de forma simples e prática. Inscrições gratuitas estão abertas pelo link https://bit.ly/3e0hvh0.

Durante o evento será lançada a campanha Folha Seca não é Lixo, é Vida!, do Clube dos Composteiros de Guarulhos. Também haverá sorteios de minhocários, composteiras em baldes, minhocas californianas e de balanças digitais. Estão confirmadas as presenças de Germano Guttler, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e idealizador do método Lages de compostagem, da permacultora Priscila Arruda, de Ricardo Thaler Beck, gestor ambiental e especialista em inovação para gestão de resíduos orgânicos, entre outros especialistas.

A organização do evento é das secretarias de Serviços Públicos e de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil.

Confira a programação

Dia 3 – segunda-feira

15h – Cerimônia de abertura da Semana da Compostagem

Resultado da entrevista com os composteiros de Guarulhos

Lançamento do Clube dos Composteiros – Desafio ganhe mais 1

16h – Lançamento campanha “Folha Seca não é Lixo, é Vida!”

Bate-papo com o professor Germano Guttler: A importância da compostagem;

Fundamentos da compostagem;

Por que compostar?;

Como funciona a base da compostagem?;

Tipos de compostagens;

Construção de composteiras urbanas.

17 h – Dicas de como cuidar dos seus restos de alimentos

Como armazenar os restos de alimentos?

Higienização de alimentos

Como acelerar a decomposição dos restos de alimentos?

Segredos para utilização da matéria seca (picado)

Dia 4 – terça-feira

10h – Oficina com o biólogo Fábio Moreira:

Animais amigos e inimigos da compostagem;

Bichos importantes para compostagem;

Bichos que você não vai querer na sua composteira.

10h30 – Case: Escola Espaço Arte e Vida

Oficina de compostagem online para alunos e pais

14h30 – Oficina com Simone Araújo: Compostagem sem minhocas

19h – Bate-papo com Priscila Arruda, técnica em permacultura

Plantão de dúvidas sobre compostagem

Dia 5 – quarta-feira

10h – Oficina com os biólogos Fábio Moreira, Celso Tomás e Júlio de Sá: Folha Seca não é Lixo, é Vida!



10h30 – Case UBS Carmela

Compostagem na UBS como ferramenta de promoção da saúde mental



14h30 – Oficina com Simone Araújo:

Problemas na composteiras (umidade, acidez, temperatura);

Adubando (quando fica pronto? Como usar? Como usar o adubo para compostar novamente);

Biofertilizante: armazenamento e prazo de validade.

Dia 6 – quinta-feira

10h – Oficina com Marcia Rosa e Joel José Amaro, do Viveiro Educador da Secretaria de Meio Ambiente:

Como fazer um minhocário;

Alimentação;

Biofertilizante;

Como retirar o húmus.

16h – Conversa com Ricardo Thaler Beck – gestor ambiental, especialista em inovação para gestão de resíduos orgânicos: Compostagem comunitária e as possibilidades de associar criação de insetos e galinhas

Dia 7 – sexta-feira

10h – Oficina com Carlos Artur Salgado: Como usar o adubo orgânico nos vasos e hortas

14h30 – Oficina com Sílvia Oliveira: Compostagem em caixa ou floreira – método Lages

16h – Oficina com Celi Pereira: Conexão com a natureza através da compostagem

Dia 8 – sábado

Das 9h às 13h – Plantão de dúvidas sobre compostagem e hortas em pequenos espaços e entrega dos prêmios aos sorteados

Local: praça Paschoal Thomeu, Centro, junto à feira orgânica.