Governo do Estado amplia fase de transição e horário de funcionamento de comércios

O Governo do Estado optou por ampliar nesta sexta-feira (07) a fase de transição do Plano São Paulo por mais 15 dias, a partir deste sábado (08). Dentre as alterações anunciadas por João Doria (PSDB), governador do Estado, está a ampliação da capacidade de atendimento do público, que passa de 25% para 30%, além do horário de funcionamento dos estabelecimentos das 06h ás 21h e do toque de recolher que passa a ser das 21h ás 05h.

Atividades culturais, salões de beleza, academias e cerimônias religiosas também podem ocorrer até 21h. Os parques municipais e estaduais devem ficar abertos entre 6h e 18h. O chefe do Poder Executivo estadual alega que a medida adotada tem como principal justificativa a queda na ocupação dos leitos para tratamento da covid-19 em todo território paulista.