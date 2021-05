Resultado do 1º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Guarulhos sai no sábado

Neste sábado (15), às 15h30, a comissão julgadora responsável pela seleção de músicas divulga o resultado do 1º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Guarulhos. O evento online será transmitido pelas redes sociais do projeto no Facebook (www.facebook.com/1%C2%BA-Festival-de-Marchinhas-Carnavalescas-de-Guarulhos-344790716690174) e no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UClphg7dPoIJ8h-cZd9CGI0w).

Durante a transmissão, a comissão avaliará dez finalistas previamente selecionados na 1ª etapa, destacando os três primeiros colocados nessa grande final. Para avaliação e pontuação das músicas pré-selecionadas, o júri técnico considerou melodia e letra como critérios únicos para desempate.

O 1º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Guarulhos é realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc. Em sua primeira edição, teve por objetivo estimular o trabalho e o processo criativo de músicos e compositores, fomentando a produção musical e a tradição das marchinhas carnavalescas.

