Guarulhos recebe do Governo do Estado viatura blindada para Polícia Civil

O Governador João Doria participou nesta quarta-feira (12) da entrega das primeiras 105 viaturas blindadas da história da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Com investimento de mais de R$ 23,3 milhões, os veículos SUV vão proporcionar mais qualidade aos trabalhos policiais e mais segurança aos agentes durante ações de combate ao crime organizado. O HOJE obteve a informação de que Guarulhos será contemplada com dois veículos deste porte.

“Pela primeira vez, a Polícia Civil de São Paulo terá uma frota de veículos blindados. Eles vão proporcionar mais segurança aos policiais no combate ao crime organizado e melhorar o sistema de proteção às pessoas em todo o estado. Meses atrás, também fizemos a entrega das primeiras viaturas blindadas para a Polícia Militar”, declarou o Governador.

Doria também agradeceu às forças policiais pelo trabalho na Força-Tarefa de combate à pandemia, que atua diariamente na capital, interior e litoral para coibir aglomerações em comércios irregulares e festas clandestinas.

A aquisição dos veículos foi feita por meio de pregão eletrônico. A empresa vencedora foi a GM, com o modelo Trail Blazer. Cada veículo custou R$ 222 mil. A renovação da frota policial com veículos blindados é um compromisso da atual gestão na área de Segurança Pública de São Paulo.

“Já somos hoje a primeira polícia do Brasil com a maior frota de viaturas blindadas”, afirmou o Secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos. “A viatura blindada é um multiplicador de poder com que criamos mais proteção as guarnições que a ocupam e trabalham diuturnamente”, acrescentou.

Dos 105 veículos, 37 serão destinados a unidades especializadas da Polícia Civil na capital, como os departamentos estaduais de Investigações Criminais (Deic), de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), além do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e das Centrais Especializadas de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) – subordinadas às delegacias seccionais.

A região da Grande São Paulo será atendida com 14 viaturas para as delegacias seccionais de Carapicuíba, Diadema, Franco da Rocha, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra.

O interior do estado receberá 54 veículos que serão entregues às Divisões Especializadas de Investigações Criminais (Deic) das regiões de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba.



Renovação da frota – Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo promove a renovação contínua da frota da Segurança Pública. Desde 2019, foram adquiridos 5.394 veículos para as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e policiamento ambiental, das quais 5.098 já foram entregues. O investimento total já ultrapassou R$ 368,4 milhões, incluindo as 105 viaturas blindadas entregues nesta quarta e outras 70 já distribuídas à Polícia Militar.

O policiamento militar rodoviário também foi contemplado com 36 novos veículos para atividades nas regiões de Bauru e Araraquara. O investimento de R$ 3 milhões foi feito pela concessionária EixoSP, em cumprimento ao contrato de concessão rodoviária com o Estado.

Ainda há aquisições em andamento, como 30 veículos descaracterizados para a Polícia Civil sob investimento de mais de R$ 4 milhões, e 190 automóveis para uso da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com valor superior a R$ 10,9 milhões.