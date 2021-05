Guarulhos receberá 20,8 mil doses de vacina nesta quinta-feira

Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) receberão nesta quinta-feira (20) o 24º lote de vacinas contra a covid-19.

No total são 53.778 vacinas, sendo que 42.571 são AstraZeneca, destinadas às pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, que têm entre 45 e 50 anos e recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC); além de motoristas e cobradores do transporte público que trabalham em empresas da capital e residem na região e que já estão com o documento de identificação para a imunização. Guarulhos receberá um total de 20.835 doses.

O restante, 11.207 vacinas, são doses extras para complementação de grupos nos municípios em que houve falta. Parte destes imunizantes são CoronaVac e serão utilizados para suprir a falta da segunda dose de públicos diversos. A outra parte, é da vacina AstraZeneca, para aplicação de primeira dose para idosos de 70 anos que não foram contemplados pela campanha.

Confira o quantitativo por município: (D2 CORONAVAC – EXTRA / D1 ASTRAZENECA – IDOSOS / D1 ASTRAZENECA – COMORBIDADES, BCP E MOTORISTAS E COBRADORES)

Arujá: 0 / 41 / 1.333

Biritiba Mirim: 250 / 0 / 484

Ferraz de Vasconcelos: 0 / 0 / 2.559

Gurarema: 0 / 231 / 384

Guarulhos: 0 / 493 / 20.342

Itaquaquecetuba: 2.496 / 1.962 / 4.643

Mogi das Cruzes: 1.680 / 700 / 6.215

Poá: 0 / 500 / 1.582

Salesópolis: 385 / 194 / 239

Santa Isabel: 200 / 70 / 843

Suzano: 1.009 /996/ 3.947