GentENIAC Viraliza o Bem: campanha contra fome terá live e arrecadação de mais 10 mil cestas básicas

A Campanha GentENIAC Viraliza o Bem, idealizada pelo Grupo ENIAC, pela ONG Olhar de Bia e pelo Grupo Conectados do Terceiro Setor, continua com a arrecadação de cestas básicas a serem distribuídas para 50 mil pessoas necessitadas, até o fim de junho, na Grande São Paulo. Ao todo, a ação visa angariar 10 mil unidades, sendo que até agora foram arrecadadas 3.631 mil.

Na próxima sexta-feira, 21/05, o campus do ENIAC (Rua Força Pública, nº 89, centro de Guarulhos) será, mais uma vez, o ponto de arrecadação e distribuição dos donativos. Qualquer pessoa pode colaborar com a campanha. Basta levar uma ou mais cestas básicas ao local, das 8h às 11h, ou doar algum valor, no site eniac.com.br/GentEniac.

Um dia antes, na quinta-feira, 20/05, às 12h, o professor Ruy Guérios, mantenedor da instituição, e Bia Martins, fundadora da ONG Olhar de Bia, vão realizar uma live para falar mais sobre a campanha. O bate-papo entre os dois poderá ser acompanhado pelo Instagram do ENIAC (@eniac.oficial). Para acompanhar, inscreva-se gratuitamente no link eniac.com.br/lives.

“Segundo o Ministério da Saúde, apenas em 2017, mais de 15 pessoas morreram de desnutrição, por dia, no Brasil. É uma situação alarmante e que foi agravada por causa da pandemia de coronavírus. Por isso, juntos à Olhar de Bia e do Grupo Conectados, que reúne 80 entidades sociais da Grande São Paulo, mantemos a ação ativa, sempre ampliando a rede do bem”, argumentou o professor.

“Nossa missão na campanha é levar dignidade e amor em forma de comida. São quase 21 milhões de brasileiros que passam fome e nossa luta é contra o vírus da miséria. Sabemos que a única forma de garantir a sobrevivência de 50.000 vidas é atuando em rede e fazendo o bem com excelência”, afirmou Bia Martins, da ONG Olhar de Bia e ex-aluna do ENIAC.

Além de ser centro logístico para distribuição das cestas, o ENIAC também utilizará, novamente, a tecnologia de QR Code desenvolvida pela equipe do Centro de Inovações Tecnológicas de Guarulhos (CITIG). “Assim, a logística será feita de uma maneira mais assertiva”, completou Ruy.

Serviço

Campanha GentENIAC Viraliza o Bem – Arrecadação de cestas básicas

Eniac, Olhar de Bia e Conectados do Terceiro Setor

Live – Quinta-feira, 20/05, às 12h, no Instagram @eniac.oficial (inscrição gratuita: eniac.com.br/lives)