Fábrica em Guarulhos começa a produzir 100 mil doses da vacina Sputnik V

A fábrica Inovat, empresa do grupo União Química, apresentou nesta quinta-feira (20) as 100 mil primeiras doses da vacina russa Sputnik V, produzidas em Guarulhos. O prefeito Guti esteve presente no evento de apresentação do imunizante. “Guarulhos foi a primeira cidade a assinar a carta de intenção de compra da vacina”, afirmou o prefeito.

As doses, no entanto, começarão a serem exportadas para outros países da América do Sul devido à não aprovação para aplicação no Brasil pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Sputnik V é utilizada em diversos países da Europa e da América do Sul e tem eficiência comprovada superior a 98% após a aplicação das duas doses, que ocorrem em um período de 28 dias entre a primeira e a segunda.

A importância da vacina fabricada no Brasil é que ela é nossa, não dependemos de matéria-prima e nem de terceiros para imunizar a população. Isso é soberania nacional. Chegaremos a produzir oito milhões de unidades por mês e 100 milhões de doses por ano. Uma vacina com nível de eficiência altíssimo”, afirmou o vice-presidente da fábrica José Luiz.

Países latino-americanos como Argentina, México, Paraguai, Venezuela e Bolívia já aprovaram o uso da vacina.