Internacional Shopping doa 2,6 toneladas de alimentos à campanha Vacinação Solidária

A campanha Vacinação Solidária recebeu na última segunda-feira (17) 2.656 quilos de alimentos não perecíveis, os quais foram doados pelos consumidores que foram ao Internacional Shopping comprar presentes para o Dia das Mães. Os produtos arrecadados pelo empreendimento comercial foram entregues à presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, Elen Farias.



Os alimentos doados são repassados ao programa Restaurante do Bem, que oferece refeições gratuitas às pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia em dez pontos do município, e às instituições cadastradas no Banco de Alimentos, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, as quais participaram do chamamento público no ano passado. Essas instituições fazem a distribuição dos alimentos.



As pessoas podem doar para a campanha quando forem se vacinar em UBS. A doação não é obrigatória nem interfere no direito de se vacinar. Empresas interessadas em participar da Vacinação Solidária podem doar alimentos não perecíveis diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade (alameda Tutoia, 534, Gopoúva). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-5176.