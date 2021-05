Parque Julio Fracalanza promove atividades online e gratuitas na Semana Mundial do Brincar

Entre os dias 24 e 28 de maio, às 14h, o Parque Municipal Julio Fracalanza contará com uma programação divertida com inúmeras atividades online e gratuitas para todos os guarulhenses. Para acompanhar as atividades online basta acessar o link bit.ly/2PSuDvn.

Integradas à programação da Semana Mundial do Brincar 2021, que tem como tema “Casinhas das Infâncias”, as atividades têm como objetivo ressaltar as brincadeiras que se tornaram tradição ao longo do tempo e a importância do brincar espontâneo.

As atividades da semana, promovidas pela Secretaria de Educação, contam com o apoio da ONG Aliança pela Infância, entidade que busca valorizar a participação das famílias, brincadeiras tradicionais, jogos lúdicos, cantigas e histórias, entre outras atividades que potencializam o brincar em casa e amenizam as dificuldades em tempos de pandemia.

A iniciativa também desperta o olhar sensível para as possibilidades do dia a dia em locais de vivências. Além disso, as atividades da semana oferecem oportunidades para que as crianças consigam se expressar, desenvolver, criar e despertar a imaginação através do brincar.

Para saber mais sobre a Semana Mundial do Brincar 2021 na cidade acesse a programação no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/brincar/.

Confira a programação completa

– 24/05 (segunda-feira) – Brincadeiras ao ar livre: A importância das brincadeiras ao ar livre, do banho de sol e do movimento.

– 25/05 (terça-feira) – Jogos online/APPS: Sugestões de jogos e aplicativos educativos, seus prós e contras.

– 26/05 (quarta-feira) – Jogos de tabuleiro: Manejo psicológico dos pais ao lidar com os filhos brincando dentro de casa. História dos jogos de tabuleiro e envolvimento com a família.

– 27/05 (quinta-feira) – Receitas: Como entreter e qualificar o tempo com os filhos por meio de receitas simples (massinha caseira e slime).

– 28/05 (sexta-feira) – Live com a psicóloga clínica Alessandra Aparecida Nascimento Andrade sobre os temas abordados durante a semana de forma interativa.