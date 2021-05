Guarulhos prepara atividades esportivas para o Dia do Desafio

A cidade de Guarulhos recebe o na próxima quarta-feira (26) o Dia do Desafio, evento que terá o tema “Atividade física: Bom para mim! Bom para todos!”. A iniciativa destaca a importância da prática regular de atividades físicas como um hábito de vida determinante para a saúde e para a harmonia na convivência social. Diante do contexto de pandemia, toda a programação será transmitida pelas páginas e grupos dos CEUs de Guarulhos no Facebook a partir das 7h30.

A 27ª edição do evento terá uma programação de 12 horas com aulas de alongamento, funcional, yoga, pilates, dança kids, aeróbica, ginástica localizada e ritmos latinos, entre outras atrações que serão oferecidas pela Prefeitura de Guarulhos por meio de parceria entre as secretarias de Educação e Esporte Lazer e o programa Escola 360.

O Dia do Desafio é coordenado mundialmente pela Tafisa – The Association For International Sport for All – e, no continente americano, pelo Sesc São Paulo, com apoio institucional da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco. Ao longo dos anos o evento se consolidou como um dos mais importantes movimentos comunitários de incentivo à prática da atividade física, individual ou coletiva, em diferentes contextos e espaços de manifestação, como ruas, parques, escolas, empresas, clubes, entre outros.

Neste ano não haverá a tradicional competição amistosa entre as cidades, não sendo também necessária a formalização da inscrição no sistema oficial do Dia do Desafio.

Para mais informações sobre a programação acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agenda360.