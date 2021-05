Festival Arrastão Cultural convida a banda As Despejadas e o multiartista André Bizorão

O último episódio da temporada de 2021 do Festival Arrastão Cultural, que vai ao ar no próximo sábado (29), às 16h, conta com a participação da banda As Despejadas e do multiartista André Bizorão, artistas que sintetizam a originalidade e a contemporaneidade cultural da cidade de Guarulhos. O episódio, que integra o projeto com outros quatro programas realizados com recursos da Lei Aldir Blanc e do FunCultura, é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube.

O trio As Despejadas foi formado no bairro do Pimentas, região periférica da cidade, por Lidia Martiniano (vocal, violão e percussão), Nataly Ferreira (vocal, violão e percussão) e Vitória Silva (vocal e percussão). Em suas canções, as Despejadas trazem poesias somadas a ritmos brasileiros com foco em voz e percussão. A banda usa a música como forma de protesto e celebração, mergulhando em referências da poesia brasileira e da musicalidade afro-brasileira. O próprio nome do grupo carrega em si a referência da literatura do Quarto de Despejo, da poeta negra Carolina Maria de Jesus.

Para o show, a banda traz músicas do primeiro álbum, Sou Frida Luta, e do último lançamento, o single Erga-se. A apresentação conta com Renato Paschoal (contrabaixo) e Kleyton Mendes (percussão).

Para completar o episódio, o Festival Arrastão Cultural também convida o multiartista André Bizorão, que trará ao show suas poesias autorais. Artista, palhaço e ator, André é graduado em artes cênicas e pós-graduado em arte-terapia e neuropsicologia. Atualmente cursa o penúltimo semestre de pedagogia na Univesp.

Arte-educador no Instituto Criança Cidadã por dez anos, Bizorão já realizou inúmeros projetos e pesquisas com crianças e adolescentes no Circo-Escola Cidade Seródio e é criador e mantenedor da Amálgama TV com o objetivo de divulgar a arte e os pensadores guarulhenses através de transmissões ao vivo pelas redes sociais. No audiovisual também tem parcerias com coletivos como o Arrastão Cultural e o Chiclete Cultural, tendo produzido vídeos desde a concepção até a finalização, ressaltando o programa Guarulhos Mais Cultura em Pauta, veiculado no canal do Sesc Guarulhos durante o ano de 2020.

Sobre o Arrastão Cultural

O projeto Arrastão Cultural nasceu em 2012 com o objetivo de divulgar e fomentar artistas de diversas linguagens, contemporâneos e independentes da cidade de Guarulhos. Em seus oito anos de existência já produziu inúmeros festivais ao ar livre a partir da parceria com outros coletivos, com o poder público e entidades da iniciativa privada. O coletivo trabalha com profissionais de diversas áreas, dentre os quais jornalistas, técnicos de som, fotógrafos, designers, ativistas, produtores e pessoas engajadas em colaborar.

Em 2019 o Arrastão Cultural realizou uma edição especial do seu Festival no Sesc Guarulhos e ao longo de dois dias de evento participaram cerca de 70 artistas guarulhenses de diversas linguagens.

Para saber mais

Serviço

9ª edição do Festival Arrastão Cultural

Data: sábado, 29 de maio

Horário: 16h

Artistas convidados: As Despejadas e André Bizorão