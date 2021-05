Após desembarcar em Guarulhos, morador do RJ testa positivo para a covid-19 depois de viagem à Índia

Um morador de Campos, no Norte Fluminense, é monitorado após voltar de viagem da Índia e testar positivo para a covid-19. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Governo do Rio, ele viajou a trabalho e foi diagnosticado com a doença após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O paciente está isolado em Campos para onde foi levado, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

As companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o envio da lista de passageiros.

Também há casos suspeitos da nova cepa sendo investigados no Ceará, no Pará e no Amazonas. Testes em laboratório para o sequenciamento genético será feito para confirmar ou descartar a infecção pela variante indiana.