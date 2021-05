Guarulhos convoca sete grupos para tomar a vacina contra a gripe

A Secretaria da Saúde de Guarulhos convoca para tomar a vacina contra a gripe (influenza) todas as crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, onze meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres no período até 45 dias após o parto (puérperas), povos indígenas, pessoas com idade igual ou maior que 60 anos e professores. Estes são os públicos contemplados até o momento pela 23ª Campanha Nacional de Vacinação, mas cuja cobertura vacinal está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de imunizar pelo menos 90% de cada um desses grupos.

No município, a cobertura vacinal está 43,38% no caso das crianças menores de seis anos, 47,41% entre os profissionais de saúde, 40,45% entre as gestantes, 36,91% entre as puérperas, 14,72% entre os professores e 17,44% entre as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, público que nas campanhas passadas atingiu altos índices de vacinação. Por isso, a Secretaria da Saúde pede para que as pessoas que integram esses grupos tomem a vacina contra a gripe para evitar complicações e reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da covid-19.

Onde encontrar a vacina

As doses contra a gripe estão disponíveis no Ambulatório da Criança (Centro) e em 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, com exceção das UBS Paulista, Dona Luíza e Alvorada, que estão servindo de retaguarda para os serviços de urgência por conta da pandemia. Como a Campanha de Vacinação contra a Influenza ocorre concomitantemente à imunização contra a covid-19, a única observação é para que as pessoas respeitem o intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas.

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no dia 12 de abril passado e se estende até 9 de julho. Na terceira etapa, que está prevista para iniciar no próximo dia 9, devem ser incluídos também os portadores de comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, jovens e adolescentes sob medida socioeducativa.