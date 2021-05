Guarulhos é uma das cidades que mais imuniza contra covid-19 no Estado

Através dos dados disponibilizados no site Vacinômetro, do Governo do Estado, a cidade de Guarulhos está atualmente em terceiro lugar no ranking de imunização contra o coronavírus no Estado de São Paulo, ficando atrás apenas de Campinas e da Capital São Paulo.

Dados divulgados nesta segunda-feira (24), mostram que a Secretaria Estadual de Saúde enviou 5.032.734 milhões de doses para a Capital Paulista, 514.589 mil para Campinas e 413.760 mil para a cidade de Guarulhos.

Já no ranking de vacinas aplicadas, a cidade de São Paulo aparece em primeiro com 4.431.150, seguida de Campinas com 442.608 e depois a cidade de Guarulhos com 299.227 de doses aplicadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a diferença entre as recebidas e aplicadas até esta segunda-feira (114.533) são destinadas à primeiras doses aos grupos priorizados pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) nas próximas semanas e para concluir a imunização com a segunda dose dos públicos já agendados.

Além disso, o município de Guarulhos é um dos que “deram uma segurada” nas doses para garantir a segunda imunização de quem tomou a Coronavac, cujo prazo entre as duas doses é de 14 a 21 dias.

Com isso Guarulhos se tornou exemplo de eficácia no programa de imunização, sem faltar doses das vacinas até o momento.