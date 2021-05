Guarulhos implanta agendamento online para a vacinação contra a covid-19

Nesta quinta-feira (27) a Prefeitura de Guarulhos passa a disponibilizar um novo sistema de cadastramento para a vacinação contra a covid-19, que permitirá também o autoagendamento, possibilitando à pessoa escolher data, horário e Unidade Básica de Saúde (UBS) onde pretende se imunizar. Quem já fez o cadastro não precisa efetuar outro. É só aguardar a UBS convocar para a vacinação.

Com a implantação desse novo sistema, o cadastramento também já será disponibilizado para as pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades. Porém, neste caso, não será possível agendar, porque o Plano de Imunização Estadual somente prevê o início da vacinação deste público a partir de julho. No entanto, o cadastro já ficará salvo e, posteriormente, quando essa faixa etária for contemplada pela campanha, o usuário poderá entrar com o seu login e senha e efetuar o agendamento.

Liberadas do cadastro – A partir desta quarta-feira (26), as pessoas com síndrome de Down que por algum motivo ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 poderão se dirigir a qualquer uma das 66 UBS da cidade que estão vacinando sem a necessidade de cadastro ou agendamento prévio.

Para se imunizar, basta levar CPF, documento com foto, relatório médico contendo o CID ou a descrição da doença (sem prazo de validade). A isenção de cadastro também contempla a população com 60 anos ou mais que ainda não se vacinou.

Gestantes e puérperas – Também a partir de quinta-feira (27), as gestantes e puérperas com comorbidades, bem como as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac em Guarulhos e que por algum motivo ainda não tomaram a segunda, deverão procurar um dos 19 polos abaixo para completar seu esquema vacinal.

A medida será adotada porque o município está com estoque específico deste imunizante para atender a esse público cadastrado, com a garantia da segunda aplicação.

Os polos que atenderão gestantes e puérperas com comorbidades, além de pessoas que precisam tomar a segunda dose de Coronavac, são: UBS Ponte Grande, UBS Jardim Vila Galvão, UBS Cecap, UBS Flor da Montanha, UBS Cidade Martins, UBS Continental, UBS Primavera, UBS Recreio São Jorge, UBS Vila Galvão, UBS Jovaia, UBS Marinópolis, UBS Haroldo Veloso, UBS Ponte Alta, UBS Vila Carmela, UBS Cummins, UBS Piratininga, UBS Santo Afonso, UBS Jurema e UBS Marcos Freire.

Segunda dose da AstraZeneca – Já as pessoas que foram vacinadas em março com o imunizante da AstraZeneca e têm aprazamento para tomar a segunda dose da vacina nos dias 1 e 2 de junho podem procurar qualquer uma das 66 Unidades Básicas de Saúde da cidade para completar sua imunização, sem a necessidade de comparecer à UBS que foi anotada no cartão de vacinação.

Com exceção das UBS Paulista, Dona Luíza e Alvorada, que estão servindo de retaguarda para os serviços de urgência por conta da pandemia, todas as demais disponibilizam o imunobiológico.