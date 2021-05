Serviço de Abordagem atende 35 ocorrências na noite mais fria do ano

O Serviço Especial de Abordagem Social (SEAS), ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, atendeu 35 ocorrências nesta segunda-feira (24) até a meia-noite, considerada a noite mais fria do ano. Nesta data, foram registradas temperaturas de até 8 graus centígrados. Por conta disso, a Prefeitura intensificou o trabalho do SEAS, que passou a funcionar das 9h à meia-noite.

Das ocorrências atendidas, 20 foram por meio de busca ativa das equipes do SEAS e 15 informadas por ligações telefônicas de munícipes. Entretanto, desses 15, apenas três pessoas em situação de rua aceitaram o acolhimento. Para as demais, que se recusaram a sair dos locais em que estavam, foram ofertados cobertores. Vale destacar que as equipes do SEAS tentam convencer a pessoa a aceitar o acolhimento para que se possa encaminhá-la a um serviço do município.

As equipes do SEAS passam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de munícipes, como praças e viadutos, ofertando assistência e acolhimento. O serviço funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana, podendo ser acionado pelo telefone 2536-4110.

Serviço

Serviço Especial de Abordagem Social (SEAS) – telefone: 2536-41