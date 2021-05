Cidade de Guarulhos tem funcionamento dos comércios até 22h cancelado

Oposto do que foi divulgado na última quarta-feira (19), quando o Governo do Estado de São Paulo anunciou que os comércios, as academias, os shoppings e restaurantes poderiam funcionar até 22h, com capacidade máxima de 60% do público total, Doria voltou atrás e confirmou que tais estabelecimentos deverão continuar atendendo até 21h e com limite de 40% do público.

Sendo que, o toque de recolher permanece das 21h e 6h do dia seguinte.

Já nos dias de hoje, o horário praticado é das 21h, respeitando os 30% da capacidade dos estabelecimentos. João Doria também manteve a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 14 de junho.