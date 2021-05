Homem que desembarcou em Guarulhos testou positivo para a variante da Índia

O passageiro é um homem de 32 anos que veio da Índia e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira (22). Ele mora em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e circulou pelos dois estados.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que identificou o caso, o passageiro apresentou teste RT-PCR negativo para covid-19 ao embarcar, exigido para todos os pacientes. No Brasil, ele fez outro exame no aeroporto, mas viajou para o Rio de Janeiro antes de receber o resultado.

O laboratório onde ele realizou o exame notificou a Anvisa, que contatou outros órgãos sanitários. O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde de São Paulo, fez o sequenciamento genético do vírus e confirmou a variante indiana.

A Secretaria da Saúde afirmou que iniciou as medidas de investigação epidemiológicas necessárias imediatamente após ser comunicada do caso.

“Foi solicitada a lista completa dos passageiros do voo, além dos nomes de todos os funcionários do aeroporto, laboratório e dos contatos do passageiro para isolamento e monitoramento. As equipes de vigilância do Rio de Janeiro também foram imediatamente notificadas para o acompanhamento do caso”, disse a pasta, em nota.