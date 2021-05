Guarulhos recebe mais de 20 mil doses da vacina contra covid-19 nesta quinta-feira (27)

Da Redação

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebe nesta quinta-feira (27) a 25ª remessa de imunizantes contra a covid-19. Com a chegada do novo lote, que contém 48.689 vacinas, a região totaliza 1.114.274 doses recebidas, entre CoronaVac e AstraZeneca, utilizadas como primeira e segunda dose. Guarulhos terá direito a 22.339 doses do imunizante.



Do total deste novo lote, 48.419 são doses de AstraZeneca para avançar na vacinação de pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), contemplando uma nova faixa etária, entre 40 e 44 anos.



O restante, 270 doses, são imunizantes extras de CoronaVac destinadas à aplicação de segunda dose no município de Arujá. No lote anterior, os demais municípios também foram contemplados com o lote de segunda dose extra.