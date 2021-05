Três homens são detidos pela GCM acusados de crime ambiental no Cabuçu

Uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos flagrou nesta quinta-feira (27), em patrulhamento preventivo, a prática ilegal de desmatamento na área de Proteção Ambiental do Cabuçu-Tanque Grande. Uma pessoa trabalhava em uma retroescavadeira em movimentação irregular de terra, enquanto outros duas ajudavam na operação de recolhimento do material retirado.



Os guardas municipais interpelaram as três pessoas que desmatavam a área nativa e solicitaram a presença da fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente. Um funcionário da pasta compareceu ao local e lavrou o auto de infração ambiental.



Os três acusados foram posteriormente encaminhados para a Delegacia do Meio Ambiente e responsabilizados pelo ato de crime ambiental, com o registro do boletim de ocorrência.



Segundo o inspetor Carlos Alberto Barbosa, subcomandante da Inspetoria Ambiental, “a cidade de Guarulhos tem uma enorme área verde na região do Cabuçu. Ela é essencial para a qualidade do ar que respiramos e, por isso, deve ser preservada ao máximo”.



Serviço

A Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal recebe chamados 24 horas, todos os dias da semana, pelos telefones 153 e 2475-9444.