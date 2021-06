Martello quer saber quem são os devedores de IPTU e ISS de Guarulhos

O Presidente da Câmara de Guarulhos Martello (PDT), quer saber quais e quantos são os devedores de IPTU e ISS inscritos em dívida ativa do município. O requerimento foi aprovado na sessão de quarta-feira (02).

“Eu nunca consegui saber o pessoal que está em atraso na dívida ativa referente ao IPTU e ISS. Acredito que nesta gestão nós vamos saber. É uma questão de cobrar, cobrar corretamente, cobrar dentro do tempo. Os procuradores da cidade precisam trabalhar um pouco mais porque eles cobram sempre depois que passa do tempo, que caduca a dívida. Manda para o Judiciário, cobra no Judiciário e dá trabalho ao munícipe. É preciso cobrar no momento certo. Não deixar pra cobrar depois”, concluiu.