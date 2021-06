Ceagesp inicia tradicional Festival de Sopas

Teve início no final do mês passado o Festival de Sopas Ceagesp – Edição 2021. Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do inverno paulista, o Festival de Sopas está de volta, seguindo todos os protocolos contra a covid-19. Além de máscaras e outras medidas de segurança, será obrigatório fazer reserva antecipadamente para participar do evento.

Neste ano, essa atração da cidade completa 12 temporadas, mas já é tradição na Ceagesp desde 2009, quando foi realizada a primeira edição do Festival de Sopas. No ano passado, por conta da pandemia, o evento não aconteceu de forma presencial. Mas neste ano, o público estará de volta.

Como em todos os anos, o Festival de Sopas Ceagesp oferecerá semanalmente vários tipos de caldos e cremes, incluindo a famosa Sopa de Cebola, sucesso na Ceagesp há mais de cinco décadas.

Há, ainda, Sopa de Rabada, Capeletti in Brodo, Creme de Mandioquinha com Salmão, Creme de Couve-flor com Roquefort e Minestrone Vegetariano.

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser será de R$ 54,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez, pagam metade do valor.

Funcionamento

O evento funcionará de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. O horário, inicialmente, será das 17h30 às 21h (até as 22h a partir de junho). A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, que fica na avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Assim como nos outros anos, o festival terá uma mesa de queijos e antepastos cobrados à parte (R$ 11,90 a cada 100g). Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas também serão cobrados à parte.

O Festival de Sopas Ceagesp já faz parte do calendário gastronômico de inverno da cidade de São Paulo. Em 2019, antes da pandemia, milhares de pessoas experimentaram os mais de 40 tipos diferentes de sopas, além das tradicionais sopas de cebola.

Segurança

Entre as medidas para controlar o acesso, pela primeira vez, a participação no Festival de Sopas Ceagesp estará condicionada a reservas antecipadas. O local atende a todas as medidas de segurança contra a covid-19. Na entrada, haverá tapete sanitizante, medição de temperatura e totem de álcool em gel. O público só terá acesso ao evento com o uso de máscaras, que só poderão ser retiradas quando a pessoa estiver sentada em sua mesa.

As mesas estarão distantes umas das outras, e todas terão álcool em gel disponíveis. Todos os funcionários utilizarão equipamentos de proteção individual para garantir a segurança própria e dos frequentadores. Luvas descartáveis serão cedidas para o público. O uso de luvas, assim como o de máscara, será obrigatório para a pessoa pegar as sopas servidas no buffet.