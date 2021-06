Natureza, lazer e gastronomia são atrações das cidades paulistas

Aos poucos e seguindo todas as recomendações e medidas de segurança, a população vai retornando, inclusive, as atividades de lazer. Conhecer outras cidades é uma troca de experiências e cultura muito válida e, aliado à gastronomia, promove uma visitação única em cada lugar.

Águas de Lindoia

Águas de Lindóia é um dos maiores e mais importantes centros hidroclimáticos do Brasil. O Balneário Municipal oferece diversas opções de relaxamento para toda a família. Na gastronomia diversos pratos salgados e sobremesas encantam os visitantes, como costela de fogo de chão, joelho de porco, hambúrguer de parrilla, docinhos e cervejas artesanais. Além disso, há queijos, temperos, cachaças e outras especiarias produzidas pelos produtores e artesãos locais.

Socorro

Socorro é um dos melhores lugares do interior de São Paulo para o ecoturismo, turismo rural e de aventura. A “cidade da aventura” localizada na Serra da Mantiqueira, também proporciona experiências gastronômicas únicas. As delícias incluem geleias, compotas, cachaça, bolos, pães, licores e café. Alguns estabelecimentos oferecem uma imersão ao mundo rural com o tradicional café caipira, com pães caseiros, queijos frescos, bolos, frutas, geleias.

Holambra

Você sabia que o nome da cidade de Holambra, no interior de São Paulo, é a soma das iniciais de HOLanda, AMérica e BRAsil? Depois de passar anos como distrito, em 1991 nasceu a cidade na região de Campinas. A beleza e diversidade das flores, aliada à forte influência da colonização holandesa na arquitetura e gastronomia local, transformaram essa aconchegante cidade num pedacinho da Holanda em terras tropicais. Localizada a 135 quilômetros de São Paulo, o município é famoso pelo cultivo de flores. Como não poderia deixar de ser, a culinária tem grande influência da Holanda, especialmente pelo grande número de descendentes que abriga. Além do mais, a gastronomia local incorporou as flores na sua alimentação, propiciando pratos exóticos e cheios de perfume para os viajantes que decidem almoçar ou jantar por lá.

Embu das Artes

Se você busca um passeio mais tranquilo durante o final de semana, e opta por um local mais próximo a São Paulo, Embu das Artes é dica do roteiro. Localizada há uma distância de 55,1 km de Guarulhos, a cidade possui clima de interior, conta com belos restaurantes e principalmente, um destino ideal para um bate e volta.

Com casas históricas, coloridas e feiras de artesanato, um dos locais para a visitação é a região do centro histórico. Na parte gastronômica, os restaurantes têm uma grande variedade de pratos, incluindo desde frutos do mar, a culinária alemã e também as massas.