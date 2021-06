Alto Tietê recebe novo lote de vacinas e deve ampliar grupo de trabalhadores da Educação

Os municípios da região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebem nesta quinta-feira (10) um novo lote de imunizantes contra a covid-19. Ao todo são 45.902 doses da vacina Pfizer, sendo que 29.022 são para trabalhadores da Educação de 18 a 44 anos que atuam na Educação Básica, o que irá acelerar a vacinação do grupo. O restante é direcionado para gestantes e puérperas sem comorbidades (6.020 doses) e Pessoa com Deficiência (PCD) (10.860 doses).

Este é o 29º lote de imunizantes que chega à região desde o início da campanha de imunização, e o primeiro lote do imunizante da farmacêutica norte-americana Pfizer. De acordo com estudos, a vacina apresenta 95% de eficácia. A recomendação do Ministério da Saúde é de que a aplicação das duas doses seja feita com um intervalo de 12 semanas.

Com essa nova remessa, a região já recebeu 1.256.768 vacinas, sendo 76% de primeira dose e 24% de segunda dose.

Confira o quantitativo para cada município (Gestante e puérperas sem comorbidades / Trabalhadores da Educação de 18 a 44 anos / PCD)

Arujá: 198 / 936 / 338

Biritiba Mirim: 50 / 301 / 139

Ferraz de Vasconcelos: 374 / 1.433 / 767

Guararema: 62 / 313 / 119

Guarulhos: 2.785 / 12.223 / 5.032

Itaquaquecetuba: 805 / 3.846 / 1.366

Mogi das Cruzes: 859 / 3.961 / 1.256

Poá: 193 / 1.246 / 396

Salesópolis: 26 / 179 / 37

Santa Isabel: 92 / 645 / 253

Suzano: 576 / 3.939 / 1.157