Circo Marambio lança Festival Maromomi com artistas guarulhenses neste sábado

O Circo Marambio, enraizado na cidade há quase 20 anos, apresenta neste sábado (12) o Festival Maromomi, de forma online e gratuita em seu canal do Youtube. As gravações ocorreram no mês passado no picadeiro instalado no Jd. Ottawa, região de Cumbica, em Guarulhos.



O festival recebeu artistas guarulhenses em números de música, dança, teatro, circo, artes visuais e cultura popular. E ainda, representantes da aldeia multiétnica do Cabuçu e etnias inseridas no contexto urbano do município.

Afinal, o objetivo do projeto é justamente valorizar a história dos povos originários que habitaram Guarulhos, há mais de 500 anos. O povo Maromomi, segundo relatos históricos, era itinerante e por essa razão, se assemelha aos artistas e aos circenses.

O evento que teve a programação definida através de inscrições online e foi adaptado sem a presença do público, por causa da gravidade da pandemia de Covid-19, buscou provocar uma reflexão sobre os povos originários deste território e instigou homenagens nas apresentações e exposições.

Com sua estrutura itinerante e a abertura de seu picadeiro para outros segmentos das artes e da cultura, o circo torna-se um centro cultural ambulante que acolhe diferentes artistas da cidade contemplando diversos públicos.



Entre as atrações, As Despejadas, Cia Tribo, Cia Teatral Eder Camargo, Circunflexo, Helo Vaka, Coletivo Kovill.co e muito mais. A ficha técnica de cada apresentação está disponível nas redes sociais do Marambio. O Festival acontece no canal do YouTube a partir deste sábado (12) com vídeos das apresentações, exposições e números do Circo Marambio.



Circo Marambio apresenta Festival Maromomi

Estreia em 12 de junho, sábado

Transmissão no Youtube (https://bit.ly/3gwjjyr)

Siga-nos nas Redes Sociais:https://www.instagram.com/circo_marambio/ e https://www.facebook.com/CircoMarambio