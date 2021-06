Adiantado na vacinação contra a covid, Guarulhos imuniza mais de 15 mil em apenas um dia

Enquanto vários municípios paulistas decidiram escalonar a vacinação contra a covid-19 do novo público-alvo, começando primeiro por aqueles entre 57 e 59 anos, Guarulhos já deu início nesta segunda-feira à imunização de toda a população na faixa etária de 50 a 59 anos. De acordo com informações das unidades de saúde, até esta terça-feira (15) foram vacinadas 15.487 pessoas na cidade dos vários grupos contemplados no momento.

Guarulhos também foi o primeiro município do país a começar a imunização dos trabalhadores do aeroporto. Inicialmente foram vacinados os profissionais das companhias aéreas, empresas de serviços auxiliares e de operação e, nesta quinta-feira (17), será a vez dos lojistas, comerciantes, despachantes aduaneiros e outros indicados pela GRU Airport.

Da mesma forma, a vacinação dos profissionais da educação também foi antecipada na cidade, com início no último dia 7. A previsão inicial do calendário estadual era imunizar esse público apenas em julho, mas o governo de São Paulo começou a vaciná-los no dia 11 deste mês, ou seja, quatro dias depois de Guarulhos.

“Com o empenho dessa equipe engajada ontem conseguimos chegar à marca de mais de 15 mil doses aplicadas e ainda antecipamos a vacinação das faixas etárias do novo público”, comemorou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.