Ilustrações de aluno do ensino fundamental ganham destaque no programa Saberes em Casa

Criatividade, cores e muita imaginação. O programa Saberes em Casa contou com o talento do estudante Pedro Bovo Tavares, de sete anos, ex-aluno da EPG Izolina Alves David, que ilustrou a história infantil do livro The Word Collector, conto repleto de fantasia, palavras e conhecimento. O programa online é oferecido pela Secretaria de Educação de Guarulhos e envolve os alunos da rede municipal de ensino.

Em mais um episódio, o quadro É Hora de Inglês, destinado aos alunos do ensino fundamental, abordou a variedades de palavras, sílabas, sons e pronúncias que nos cercam. A ideia acompanha as aprendizagens propostas ao longo do mês de junho por meio da jornada literária do livro Alfabeto Escalafobético.

A história do livro The Word Collector (O Colecionador de Palavras, em português), de Peter H. Reynolds, um autor clássico da literatura infantil norte-americana e inglesa, aborda a descoberta de um menino chamado Jerome, que coleciona palavras e depois as distribui ao vento para que o mundo perceba a beleza e o significado de termos como empatia, gratidão, gentileza e respeito, entre outras.

“Quando pensamos no roteiro do episódio decidimos que tinha que ser ilustrado com desenhos de criança. Foi quando a professora Thalita Rios pensou no Pedro para ilustrar a história, pois deu aula pra ele há alguns anos”, explica a também professora Fernanda Batista.

Traços criativos

Os desenhos foram enviados para as professoras e também às apresentadoras do quadro, e a equipe transformou as ilustrações em animação para o programa. A história contou ainda com a narração do professor de inglês Sergio Corsini e de Murilo Batista, filho da professora Fernanda, para o público desenvolver conhecimentos para compreensão e apropriação da escrita de forma simples e objetiva.

“O Saberes em Casa é muito legal, eu fiquei muito feliz por receber o convite para participar do programa, saltitei pela casa toda. Escutei algumas vezes a contação de história que a professora mandou e depois fiz vários desenhos. Ao todo foram doze desenhos, além do que a professora Thalita pediu”, contou o aluno Pedro, entusiasmado com o convite.

Os traços artísticos e espontâneos fazem parte da vida do Pedro e ele já sabe o quer ser quando crescer. “Quero ser artista, fazer desenho animado, ser dublador e diretor de filmes. Antes eu já pensava em ser diretor, por causa do filme Vingadores e do (escritor norte-americano) Stan Lee, criador de grandes personagens e heróis. No ano passado aprendi no Saberes em Casa sobre stop motion, através do qual você tira diversas fotos e faz uma animação, e tem um aplicativo pra isso, é muito legal”, destacou o aluno, que também admira o artista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.

O resultado das ilustrações criadas a partir da literatura infantil fez sucesso no programa. A mãe do Pedro, Elaine Bovo Tavares, é professora da rede há 20 anos e atua na EPG Izolina Alves David. Ela incentiva os filhos nos estudos e sempre participa das atividades, do quadro Desafio do Dia, entre outros.

Depois dos desenhos, a história não parou por aí. A partir de uma ideia que viu nas redes sociais, Elaine mandou fazer um boneco Jerome, personagem do livro. “Decidimos dar continuidade à proposta iniciada no programa e foi feito um bonequinho do desenho, na visão do Pedro, de acordo com a imaginação dele. E deu muito certo”, contou.

Veja o episódio pelo link https://youtu.be/q1HNqyOu9gM.