Vacinação contra a covid-19 avança em Guarulhos para o público de 43 anos ou mais

Guarulhos ultrapassou a marca de meio milhão de doses aplicadas contra a covid-19, com 507.526 vacinas administradas até as 14h desta terça-feira (22). Diferentemente de algumas capitais e municípios do País, a vacinação na cidade não foi suspensa e avança com a imunização da população com idade igual ou maior que 43 anos desde segunda-feira (21).

Pelo calendário estadual, a vacinação deste público estava prevista para começar somente nesta quarta-feira (23), e agora deverá ser adiada em São Paulo por falta de imunizantes. Para conseguir avançar na campanha e antecipar as faixas etárias, Guarulhos segue um rigoroso controle das doses recebidas, bem como de todo o processo de imunização.

A implantação do sistema online de agendamento da vacina no site da Prefeitura (https://bit.ly/VacinaGru), por meio do qual a população pode escolher local, data e horário para se imunizar de segunda a sexta-feira, em uma das 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) habilitadas para a campanha, é uma das estratégias que contribuiu para o avanço da vacinação na cidade. Além de possibilitar maior monitoramento das doses, o sistema foi um grande aliado para organizar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações neste momento de pandemia.

Para agilizar a vacinação, a Secretaria da Saúde recomenda, se possível, que a população leve impresso o formulário de cadastro do Vacivida, o qual pode ser emitido após o agendamento no portal. Além disso, no dia agendado, a pessoa deve apresentar comprovante de residência na cidade, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS, além dos documentos específicos exigidos para cada público.