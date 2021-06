Projeto EducaDança retoma as aulas presenciais nesta terça

Após garantir que todos os protocolos sanitários serão cumpridos para assegurar a segurança de alunos e professores, o Projeto EducaDança retomou as aulas presenciais nesta terça-feira (22) no Centro Municipal de Educação Adamastor. As aulas de balé e jazz retornaram com 30% da capacidade de alunos, em um espaço que passou por completa revitalização durante a pandemia.

Agora, os alunos podem contar com o ambiente reformado com nova pintura, abertura de janelas, construção de vestiário, entre outras melhorias realizadas pela Secretaria de Educação de Guarulhos.

Além de apresentar o espaço inteiramente transformado, a equipe do Projeto EducaDança abordou, nesta terça-feira, o retorno das atividades presenciais gravou uma apresentação de dança com uma das turmas do módulo avançado, da professora Fabiana Mazucante.

Para tanto, a turma preparou um número de dança com uma canção composta e apresentada pelos alunos de música do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), do professor Ary Junior. “Esse trabalho irá compor o mosaico musical que será apresentado ao público no segundo semestre de 2021 e é fruto do trabalho interdisciplinar que a nossa concepção curricular preconiza”, explica Ana Paula Lucio Souto Ferreira, gestora do Cemear.

O EducaDança atende crianças e jovens de cinco a 19 anos de Guarulhos e conta com 645 alunos matriculados.