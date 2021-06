Proguaru trabalha com obras de adequação das normas do corpo de bombeiro no Hospital Pimentas-Bonsucesso

A reforma do Hospital Pimentas-Bonsucesso, que vem sendo executada pela Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A), não para. Nesta terça-feira, 22, as equipes da empresa de economia mista trabalharam em diversas frentes, com ações voltadas para atender as normas do Corpo de Bombeiros.

Entre as obras que vem sendo realizadas estão: execução de alvenaria de fechamento na sala de pressurização, bem como a instalação de dutos, ventiladores, grelhas para tomada de ar e a execução de contra piso.

As equipes executam ainda a colocação de portas corta fogo, sistema de combate a incêndio e hidrantes, sinalização de emergência e extintores em toda a edificação, bem como o sistema de pressurização de escadas de emergência e a abertura de lajes para a passagem de dutos de pressurização dos halls de todos os pavimentos.

No primeiro pavimento do hospital, o sistema de ar condicionado está sendo instalado no centro cirúrgico com a montagem de toda a parte hidráulica, elétrica e mecânica.

A Proguaru foi contratada pela Prefeitura de Guarulhos para executar as obras no Hospital Pimentas-Bonsucesso. No total está sendo investido R$ 5.621.820,95.

Todos os dias, as equipes dos centros operacionais, Infraestrutura Viária e Edificações realizam os mais diversos serviços pela cidade. Para saber mais sobre a programação diária dos serviços executados pela empresa, atendendo às solicitações da Prefeitura de Guarulhos e da população, acesse o site www.proguaru.com.br.