Operação Cata-Treco atende três bairros neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão as ruas do Parque Jurema, do Parque Estela e do Jardim Carvalho neste sábado e domingo (dias 26 e 27) para recolher móveis velhos, colchões, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pneus, madeira, entre outros materiais recicláveis. Para utilizar o serviço basta dispor o que se deseja descartar na calçada em frente à residência até as 9h, sem atrapalhar a passagem de pedestres.

Retomada em março deste ano, a operação já atendeu os bairros Jardim Paraventi, Jardim Ottawa e Cidade Aracília, de onde recolheu, no total, 177 caminhões lotados de recicláveis. Todo o material teve destinação ambientalmente correta.

Vale lembrar que o caminhão Cata-Treco não recolhe lixo doméstico, resíduos hospitalares, entulho e animais mortos.

Confira o roteiro da operação Cata-Treco neste final de semana

Rua Apeninos

Viela B

Rua Capibaribe

Rua Caviúna

Rua Ceará Mirim

Rua Céu Azul

Praça Eduardo Tadeu Mudalen

Rua Foz do Iguaçu

Rua Ibirapuera

Rua Itajaí Açu

Rua Jacira

Avenida Jacupiranga

Viela Jacupiranga

Rua Jacutinga

Rua Jaguarema

Rua Jandaia

Rua Javari

Rua José Inácio Gomes

Avenida Jurema

Rua Jurubatuba

Rua Majuira

Rua Manduba

Rua Maquira

Rua Marajuara

Rua Marambaia

Rua Miracanga

Rua Mirapiranga

Rua Miruna

Rua Murutinga

Rua Olga Benário

Rua Peabiru

Rua Pedro Velho

Rua Picuíra

Rua Piracuama

Rua Pirajussara

Rua Pirajá

Rua Pituna

Rua Potiguara

Rua Rio Jutaí

Rua Teles Pires

Rua Turim

Rua Ubarana

Rua Ubatuba

Rua Umuarama

Rua Xingu

Rua do José Ignácio

Rua Antônio Batista de Oliveira

Rua Igarapé Grande

Rua Maravilha

Rua Olho D’Água das Flores

Rua Olho D’Água do Casado

Rua Olivanca

Mais informações em https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco