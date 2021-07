Guarulhos isenta de cadastro pessoas de 50 anos ou mais para tomar a vacina

A partir da próxima segunda-feira (5) as pessoas com 50 anos ou mais que ainda não se imunizaram contra a covid-19 poderão procurar diretamente uma das 66 Unidades Básicas de Saúde engajadas na campanha para tomar a vacina. A ampliação da faixa etária isenta de cadastro e agendamento para vacinação tem por objetivo acelerar a campanha na cidade e facilitar o acesso de quem por algum motivo teve dificuldade para se cadastrar.

Assim como a população de 50 anos ou mais, podem ser vacinados em demanda espontâneas nas UBS os grupos prioritários contemplados nas fases iniciais da campanha, tais como gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, síndrome de Down, deficiência permanente, doença renal, transplantadas e imunossuprimidas, motoristas e cobradores, aeroviários e profissionais da saúde e da educação.

Já a faixa etária de 40 a 49 anos precisa efetuar o cadastro e fazer o agendamento pelo site bit.ly/VacinaGru, escolhendo local, data e horário para se imunizar. Para agilizar a vacinação, a Secretaria da Saúde recomenda, se possível, que a população leve impresso o formulário de cadastro do Vacivida, o qual posse ser emitido após o agendamento no portal. Além disso, no dia agendado, a pessoa deve apresentar comprovante de residência na cidade, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS, além dos documentos específicos exigidos para cada público.