Guarulhos promove Dia D de Vacinação contra a covid-19 nesta sexta (9)

A Prefeitura de Guarulhos vai promover o Dia D de vacinação contra a covid-19 neste sexta-feira (9) de feriado com a abertura de 4 pontos, das 8h às 16h, para acelerar ainda mais a imunização no município, sendo um deles com atendimento em sistema drive-thru.

Poderão se vacinar contra a covid nesta data, sem necessidade de agendamento prévio ou cadastro, todas as pessoas com 37 anos ou mais. Já contra a Influenza para quem tem mais de 6 meses. Para tanto, é obrigatória a apresentação de comprovante de residência, além de documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS.

Onde se vacinar?

1. CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu – Bonsucesso;

2. CEU Continental – avenida Maria Gebin de Moraes, 867 – Parque Continental II;

3. CEU Alvorada – rua Dom Silvério, S/N – Vila Paraíso;

4. Internacional Shopping – sistema drive-thru com entrada pela rua Engenheiro Camilo Olivetti.