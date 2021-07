Pianistas têm até sábado para se inscrever no 2º Concurso GruPiano

O Concurso GruPiano está de volta, desta vez com a oferta de duas categorias para instrumentistas, a infanto-juvenil, destinada a jovens talentos de até 18 anos, e a nacional, destinada a artistas até os 35 anos sem limitação de residência. As inscrições para a 2ª edição do concurso estão abertas até as 18h deste sábado (10) e podem ser feitas no site www.orquestrasdeguarulhos.com, onde também se encontra o edital.

Para participar os interessados devem ler com atenção o regulamento no edital Concurso GruPiano 2021 e preencher formulário de inscrição conforme a categoria. Para a categoria infanto-juvenil haverá pré-seleção a partir de currículo com provas finais presenciais. Já o candidato da categoria nacional deverá enviar vídeo, conforme descrito no item III, 2.1, do edital.

Para manter a tradição de que a prova final seja realizada com a presença da orquestra, os vencedores do 2º Concurso GruPiano se apresentarão com a Orquestra Gru Sinfônica no Teatro Adamastor, em data a ser definida, quando os munícipes terão a oportunidade de conhecer os participantes.

Muito além de constituir uma excelente oportunidade para revelar novos instrumentistas, uma iniciativa no mundo da música que coloca a cidade de Guarulhos em evidência, o concurso GruPiano também contribui para a vida musical do país ao mesmo tempo em que mostra o quanto a cidade tem maturidade para eventos desse porte.

Jovens talentos participantes da primeira edição

Em sua primeira edição, cujo concerto de premiação aconteceu em janeiro do ano passado, o Concurso GruPiano revelou Henrique Rabelo, o grande vencedor da categoria nacional, Lucas Gonçalves, 2º lugar do concurso, e o 3º lugar Mateus Restani Furtado, jovens talentos avaliados por uma banca examinadora composta por grandes especialistas nesse instrumento.

Na ocasião, bastante seguros sobre o que desejam da música e mostrando grande amadurecimento técnico e musical, os classificados destacaram repertório especialmente selecionado para demonstrar a grandiosidade desse instrumento.

Henrique Rabelo executou com técnica e excelência o Concerto para Piano e Orquestra n° 2, Opus 40, de Felix Mendelssohn. Ele ficou muito satisfeito em ter recebido o primeiro prêmio, mais feliz ainda porque teve a chance de participar ao lado de colegas que admira, os quais também têm a sorte de chamar de amigos.

“O concurso de música é uma oportunidade de nós nos ouvirmos, nos conhecermos melhor, uma oportunidade a ser aproveitada por todos os envolvidos. E eu gosto de me encontrar com meus colegas quando vou a competições, independentemente dos resultados. E, de fato, todos tocaram muito bem naquela final do GruPiano. Antes de anunciarem as colocações, os jurados nos disseram que queriam muito dar o primeiro prêmio ao mesmo tempo para mim, para o Lucas Gonçalves e para o Mateus Restani. Ao final do concurso, essa foi a real sensação, de que foi mais uma conquista para todos nós. Estar em Guarulhos para esse evento e para o concerto de premiação no ano seguinte foram verdadeiras alegrias. Que possamos colaborar muitas vezes mais”, disse Rabelo.