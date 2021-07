Sexta-feira será o Dia D de vacinação contra a gripe e a covid-19 em Guarulhos

Guarulhos irá liberar nesta sexta-feira (9) as doses contra a gripe (influenza) para toda a população maior de seis meses de idade, bem como iniciará a imunização de pessoas com 37 anos ou mais contra a covid-19, que poderão tomar a vacina sem necessidade de agendamento prévio, excepcionalmente neste Dia D de Vacinação na cidade. Na mesma data, já abrirá o cadastro e as agendas para este público que optar por se vacinar a partir de segunda-feira (12) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com hora marcada.

No Dia D, quatro polos funcionarão das 8h às 16h para o atendimento da demanda espontânea, sendo um deles na área VIP do estacionamento do Internacional Shopping, onde a vacinação será exclusivamente em sistema drive-thru, com entrada pela rua Engenheiro Camilo Olivetti, s/nº (Vila Itapegica). Nos demais polos a imunização será somente para pedestres: CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso), CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu s/nº – Bonsucesso) e CEU Continental (avenida Maria Gebin de Moraes, 867 – Parque Continental II).

Comprovante de residência será obrigatório

Quem for se vacinar contra a covid-19 no Dia D passará por uma triagem, através da qual os profissionais de saúde, munidos de tablets, irão verificar no sistema Vacivida se a pessoa já tomou alguma dose contra a doença.

Para se vacinar também será obrigatória a apresentação de comprovante de residência, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. Além destes documentos, menores de nove anos deverão apresentar a carteira de vacinação para se imunizar contra a gripe.

14 dias de intervalo entre as vacinas

A Secretaria da Saúde alerta que as duas vacinas não podem ser administradas juntas. O intervalo mínimo entre uma das doses da covid-19 e a da influenza deve ser de 14 dias. Portanto, a orientação é para quem está prestes a se vacinar contra o coronavírus que priorize essa imunização e após 14 dias vacine-se contra a gripe.

Outra observação feita pela Saúde é que a vacinação contra a covid-19 prossegue na próxima semana nas UBS, das 8h às 17h, assim como contra a gripe. Vale destacar ainda que, para tomar a vacina contra o coronavírus a partir de segunda-feira (12), as pessoas de 37 anos ou mais deverão efetuar seu cadastro e agendar a imunização no site da Prefeitura (bit.ly/VacinaGru).