Gato é baleado em condomínio no DF

Um gato foi baleado em um condomínio na quadra 26 do Park Way, no Distrito Federal, no último sábado (7).

De acordo com a Polícia Civil, a tutora do animal informou que ouviu o barulho dos tiros e notou um homem correndo. Policiais apreenderam uma arma com um vizinho da mulher, que é militar da reserva. No entanto, ele negou ter atirado no animal.

Um laudo veterinário atestou que os ferimentos encontrados no gato foram provocados possivelmente por “chumbinho de espingarda de pressão”. O caso está sob investigação.

Imagem: Reprodução/TV Globo