Orquestra GRU Sinfônica apresenta composição de guarulhense neste sábado

Anoitece na Cidade, obra do compositor guarulhense Sérgio Leal, será executada pela GRU Sinfônica, sob regência do maestro Victor Hugo Toro, neste sábado (10), às 19h, durante concerto digital da série Novos Talentos e Descobertas, da Temporada 2021 das orquestras de Guarulhos. A peça de Leal é uma das quatro obras que integra o espetáculo GRU 460, com estreias que homenageiam a cidade. O evento é transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

De acordo com Leal, ter uma obra apresentada por uma orquestra é o momento de maior realização para um compositor. Pelo fato de ser natural de Guarulhos e sempre ter morado no município, a sensação de realização adquire um valor ainda maior. Sérgio foi estudante de música no Conservatório de Guarulhos entre o final dos anos de 1990 e o início dos anos 2000, período em que teve uma participação bastante ativa, não somente no campo estritamente musical, mas com sugestões de melhorias para a entidade.

“O tamanho da expectativa e da felicidade de ter minha obra estreada pela GRU Sinfônica é imenso”, vibra Leal ao explicar que a música foi composta tomando como base sons de diferentes paisagens sonoras da cidade de Guarulhos.

A criação e a execução da obra pela orquestra profissional da cidade são partes do projeto idealizado por Sérgio Leal, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Em 2015, Leal também teve o projeto Curso Livre de História e Apreciação da Música Clássica Ocidental financiado com recursos do FunCultura. O curso foi ofertado de forma gratuita aos munícipes em 2019, e as aulas aconteceram no Conservatório de Guarulhos.

A obra

Em Anoitece na Cidade, Leal sugere paisagens sonoras e paisagens visuais reais e imaginárias da cidade de Guarulhos. Na combinação dessas sonoridades, o compositor revela sons cotidianos, aqueles que a pessoas ouvem em seu dia a dia e que fazem parte da vida da cidade. “Não houve a intenção de que os sons da composição retratassem literalmente os sons das paisagens sonoras. Trata-se de uma proposta de criar um clima, por meio do discurso musical, que envolva o ouvinte no cenário sugerido, sem que isso esteja vinculado a uma descrição”, explica o compositor.

A obra é dividida em quatro seções, que se sucedem ininterruptamente. No todo, sugere a passagem do tempo em quatro momentos diferentes do final de um dia, desde o entardecer até a madrugada, em quatro locais distintos.

“A primeira seção sugere uma revoada de pássaros que retornam para os seus lares em um bosque da cidade ao entardecer. A segunda seção retrata o caos e o barulho de um congestionamento em uma importante avenida nas proximidades do centro da cidade, no início da noite. A terceira seção está dividida em duas partes e procura sugerir o clima de empolgação de uma agitada noite de sexta-feira na cidade. Na quarta e última seção estamos no centro de Guarulhos, passando pela Igreja Matriz”, explica Leal.

Além de Anoitece na Cidade, de Sergio Leal, o concerto GRU 460 apresenta outras três obras especialmente escritas para a GRU Sinfônica e que tiveram como mote o aniversário de 460 anos da cidade de Guarulhos, celebrado em 8 de dezembro do ano passado: Low Rider, de Leonardo Martinelli, Alerta de Turbulência em Nuvem Baixa, de Matheus Bitondi, e Zéfiro Fantasia, de André Mehmari.

Serviço

Orquestra GRU Sinfônica apresenta GRU 460 – Quatro Estreias em Homenagem a Guarulhos

Data: sábado, 10 de julho

Horário: 19h

Acesso pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g



Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/