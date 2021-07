Entre os dias 30 de julho e 1 de agosto, a cidade de Atibaia recebe mais uma edição do “Festival de Torresmo”.

O grande festival pretende movimentar a região e deixar o aroma irresistível da novidade. O evento acontece na Estação Atibaia, localizado na Avenida Jerônimo de Camargo, 6308 – Vila Santo Antonio, das 12h às 22h.

Os visitantes poderão se deliciar com o que tem de melhor da proteína suína como: joelho de porco, leitão pururuca, costela suína, pernil, panceta e as mais variadas opções de torresmo, assim como diferentes tipos de chopes e churros.

Além dos variados food trucks, o chef Adan Garcia participará do festival com o que há de melhor e mais inusitado quando falamos de carne suína, entre eles o torresmo mineiro, torresmo de rolo, torresmo recheado, entre outras delícias..

Para os amantes do típico doce espanhol, as opções empolgam. Do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella, entre outras combinações.

Apesar disso, não faltam os tradicionais hamburgueres artesanais, fondues de frutas frescas, pizzas, pastéis, espetinhos, costela e diversas comidas especiais.

Para acompanhar as comidas, nada melhor do que uma boa bebida. Serão mais de 100 rótulos com o que se produz de melhor na indústria cervejeira.Opções não faltarão e prometem agradar pessoas de todos os gostos.

A entrada é gratuita. Os alimentos que forem consumidos são pagos à parte. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Para as crianças será montado um amplo Espaço Kids, e, também, os “pets” serão bem-vindos.

Vale ressaltar que o Festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Serviço:

Festival de Torresmo em Atibaia

Dias e horários: de 30 de julho a 01 de agosto, das 12h às 22h

Local: Estação Atibaia

Av. Jerônimo de Camargo, 6308 – Vila Santo Antonio, Atibaia – SP,

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço Kids e Pet Friendly

Preço médio: de R$ 10,00 a R$ 50,00

*Entrada Gratuita